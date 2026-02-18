Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"G.SARAY'IN GENETİĞİ ÇOK TUHAF" "Galatasaray, tarihinin yine en önemli gecelerinden birini yaşadı. Tamam, Juventus eski Juventus değil, sıradan bir İtalyan takımı olmuş ama buna rağmen G.Saray özellikle ikinci yarıdaki olağanüstü performansıyla yüzde 90 oranında turu geçti."

"Aslında G.Saray, ilk yarıda da önemli pozisyonlar buldu. Sara'nın golüyle öne geçti ama ardından art arda yapılan hatalarla Juventus, devreyi 2-1 önde kapadı."