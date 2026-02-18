Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar sarı kırmızılıların tarihi zaferini değerlendirdi. İşte o sözler...
"Önce Lang'la beraberliği yakaladılar, ardından da Sara'nın müthiş duran topuna Sanchez çok iyi vurdu ve G.Saray öne geçti."
"Bu dakikadan sonra Juventus 10 kişi kaldı. Aslında daha ilk yarının 33. dakikasında ikinci sarı karttan mutlak kırmızı kart görmesi gereken Juventuslu oyunda kaldı ama ikinci yarıdaki bu kırmızı kart, Juventus'un işini bitirdi."
"Ardından da zaten şov başladı. Lang ve Boey'in golleri, turu büyük oranda getiren gollerdi."
"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf. Kötü goller de yeseler Juventus gibi bir takıma 5 gol atabiliyorlar ve bu 5 golün 4'ü ikinci yarıda oluyor."
"Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi beğenmedim. İlk yarıda Cambiaso'nun sarı kartı vardı, 33. dakikada Barış Alper'e mutlak ikinci sarı kart yaptı ama Hollandalı hakem bilerek, isteyerek atmadı, atamadı."
