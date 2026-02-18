CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar sarı kırmızılıların tarihi zaferini değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 08:47
Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"G.SARAY'IN GENETİĞİ ÇOK TUHAF"

"Galatasaray, tarihinin yine en önemli gecelerinden birini yaşadı. Tamam, Juventus eski Juventus değil, sıradan bir İtalyan takımı olmuş ama buna rağmen G.Saray özellikle ikinci yarıdaki olağanüstü performansıyla yüzde 90 oranında turu geçti."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"Aslında G.Saray, ilk yarıda da önemli pozisyonlar buldu. Sara'nın golüyle öne geçti ama ardından art arda yapılan hatalarla Juventus, devreyi 2-1 önde kapadı."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"Yunus çıkarken kaptırdı, Sanchez yerini kaybetti, kaleci Uğurcan tutabileceği topu rakibin önüne bloke etti ve G.Saray, fırsatlar yakalasa da devreyi yenik bitirdi. Ne olduysa ikinci yarı oldu. G.Saray devleşti."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"Önce Lang'la beraberliği yakaladılar, ardından da Sara'nın müthiş duran topuna Sanchez çok iyi vurdu ve G.Saray öne geçti."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"Bu dakikadan sonra Juventus 10 kişi kaldı. Aslında daha ilk yarının 33. dakikasında ikinci sarı karttan mutlak kırmızı kart görmesi gereken Juventuslu oyunda kaldı ama ikinci yarıdaki bu kırmızı kart, Juventus'un işini bitirdi."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"Ardından da zaten şov başladı. Lang ve Boey'in golleri, turu büyük oranda getiren gollerdi."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf. Kötü goller de yeseler Juventus gibi bir takıma 5 gol atabiliyorlar ve bu 5 golün 4'ü ikinci yarıda oluyor."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Juventus zaferini yorumladı!

"Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi beğenmedim. İlk yarıda Cambiaso'nun sarı kartı vardı, 33. dakikada Barış Alper'e mutlak ikinci sarı kart yaptı ama Hollandalı hakem bilerek, isteyerek atmadı, atamadı."

