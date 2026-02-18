Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, gözler Ankara'daki kritik düelloya çevrildi. Sezonun en istikrarlı ekiplerinden biri olan Erzurumspor FK, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girerken; ev sahibi Ankara Keçiörengücü, disiplinli oyun yapısıyla rakibine geçit vermemeyi amaçlıyor. Erzurum ekibinin taraftarlarının da büyük ilgi göstermesi beklenen müsabakada, saha zemini ve taktiksel tercihler skoru belirleyecek ana faktörler olacak. Play-off ve şampiyonluk yolunda dengeleri değiştirebilecek bu büyük maç öncesi yayın detayları netleşti. İşte müsabakaya dair tüm merak edilenler...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki kritik Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Ankara'nın köklü statlarından biri olan Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu zorlu maça atanan hakem Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Samet Özkul yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olarak belirlendi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve hattını sarsacak olan Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

