Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, sahasında şampiyonluk adaylarından Erzurumspor FK’yı ağırlıyor. Ligde 51 puanla 2. sırada yer alan ve Süper Lig kapısını aralamak isteyen konuk takım, zorlu Ankara deplasmanından kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan 36 puanla 9. sırada bulunan ve play-off hattını zorlayan Keçiörengücü ise güçlü rakibini evinde devirerek ilk 7 iddiasını sürdürmek niyetinde. Peki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 08:52
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, gözler Ankara'daki kritik düelloya çevrildi. Sezonun en istikrarlı ekiplerinden biri olan Erzurumspor FK, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girerken; ev sahibi Ankara Keçiörengücü, disiplinli oyun yapısıyla rakibine geçit vermemeyi amaçlıyor. Erzurum ekibinin taraftarlarının da büyük ilgi göstermesi beklenen müsabakada, saha zemini ve taktiksel tercihler skoru belirleyecek ana faktörler olacak. Play-off ve şampiyonluk yolunda dengeleri değiştirebilecek bu büyük maç öncesi yayın detayları netleşti. İşte müsabakaya dair tüm merak edilenler...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki kritik Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Ankara'nın köklü statlarından biri olan Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu zorlu maça atanan hakem Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Samet Özkul yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olarak belirlendi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve hattını sarsacak olan Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

