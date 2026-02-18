Olympiakos-Bayer Leverkusen maç bilgileri: Saati, kanalı ve 11'leri!

Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın bir numaralı kupasında heyecan Atina'ya taşınıyor. Lig aşamasında birbirine çok yakın performanslar sergileyen Olympiakos ve Bayer Leverkusen, play-off turunun en dengeli eşleşmelerinden birinde kozlarını paylaşıyor. Kendi evinde agresif ve baskılı oyunuyla tanınan ev sahibi, taraftar desteğini arkasına alarak Almanya'daki rövanş öncesi net bir skor almayı hedefliyor. Öte yandan taktiksel disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakiplerine korku salan Leverkusen ise Yunanistan deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek dev maç öncesi tüm merak edilenler...

Olympiakos-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun kritik eşleşmelerinden Olympiakos-Bayer Leverkusen karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Olympiakos-Bayer Leverkusen MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Almanya ekibi Bayer Leverkusen'i karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor 2 ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro oldu. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

👉Olympiakos-Bayer Leverkusen MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2 👈

Olympiakos-Bayer Leverkusen MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; L. Vasquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Bayer Leverkusen: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Mouzakitis, Hezze; A. Luiz, Chiquinho, G. Martins, El Kaabi