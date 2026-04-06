Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, değerli 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 00:09
Nuri Şahin: Oyuncularıma ve oyunumuza inanıyorum

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, maça tutuk başladıklarını ve ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Nuri Şahin, takımının ikinci yarıdaki oyunundan memnun olduğunu dile getirerek, "İkinci yarıda takımın performansından memnunum. Tamamen Kocaelispor yarı sahasında oynanan oyun oldu. Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Değerli 2 puan kaybettik. Hedefimiz için değerli 2 puan kaybettik ama bu ligde maç kazanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularıma ve oyunumuza inanıyorum. Ne yazık ki bugün bu sonuçla ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Bugün de iyi performans sergileyen futbolcunuz Yusuf Sarı'nın Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Şahin, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın daha önce Yusuf ile çalıştığını ve onu iyi tanıdığını bildirdi.

Kendisinin Yusuf'tan daha fazlasını beklediğini belirten Şahin, "Gol, istatistik, asist gibi konularda Yusuf'un yükselmesi lazım. Bunu kendisi de iyi biliyor. Bugün iyi oynadı ama maç kazandıracak... Maç kazandırırsa, gol atarsa, asist yaparsa, eminim Montella hocam kaliteli oyuncuları Dünya Kupası'na götürmek isteyecektir. Zaten geniş havuzda diğer oyuncularımız gibi Yusuf da var. Her Türk'ün hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Benim de hayalimdi ama nasip olmadı." diye konuştu.

Nuri Şahin, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak olmasından gurur duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah güzel bir turnuva olacak. Hem Montella hocamı hem de federasyonda emeği geçen herkesi ama en çok oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milli takım için en önemli şey olan takım olmayı başarmışlar. Gurur duyuyorum. İyi liderleri var. Grup içinde liderlerini görebiliyorsun. Gençlere bakış açısını görebiliyorsun. Kenetlenmelerini görebiliyorsun. Uzun yıllar sonra hem kalite hem de takım olma anlamında çok değerli bir milli takımımız var. Burada Montella hocamın da hakkını vermek istiyorum. Gerçekten güzel bir takım oluşturmuş. İnşallah yine tarih yazarlar."

