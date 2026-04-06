Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama!

Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama!

Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medyada siber zorbalığa uğrayan Kerem Aktürkoğlu hakkında, avukatından bir açıklama yapıldı. İşte detaylar… | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 23:56
Kerem Aktürkoğlu'nun avukatından açıklama!

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ve ailesine sosyal medya hesapları üzerinden küfür ile hakaretler edildiği gözlemlendi.

Milli yıldızın avukatlık şirketi, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakeret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
