Spor yazarlarından Galatasaray-Juventus maçı değerlendirmesi
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi fon 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-2'lik tarihi bir galibiyetle ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-Juventus maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 08:28 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 08:29
Galatasaray coşkulu ön alan baskısıyla başladı ve Sara ile golü buldu. Ancak gol sevincini yaşayamadan kalesinde arka arkaya iki gol gördü.
Hollandalı Danny Makkelie, 43 yaşında, UEFA'nın elit hakemi.
Sarı kartı olan Cambiaso'nun 33'te Barış Alper'e yaptığına faul çalıyorsa, ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ancak etmedi! Hakemin yapamadığını Spalletti yaptı, durumu anladı, ikinci yarıya oyundan aldı.
Kartlar ise karşılıklı birer sarıda kaldı. Nihayet Makkelie, 67'de doğruyu buldu. Sarı kartı olan Cabal'ı ikinci sarı karttan ihraç etti. Bir şeyler Makkelie'yi etkilemiş olmalı.
Makkelie'yi iyi tanıyan biri olarak kendisinden daha objektif ve daha üstün bir performans beklerdim.
LEVENT TÜZEMEN-TARİHİ GECE
Galatasaray, tarihi bir geceye daha imzasını attı.
İtalyan devi Juventus'u unutulmayacak bir farkla Torino'ya uğurladı. Bu sezon Juventus'un bırakın Avrupa kupalarını İtalya Serie A da bile 5 gol yediği bir maç yoktu.
G.Saraylı oyuncular, erken gol sonrası art arda yedikleri iki golle soyunma odasına üzgün girdiler.
Bizler değişiklikler beklerken Okan Buruk, aynı 11'i sahaya sürdü ve onlara büyük ihtimalle, "Siz bu kalitedeki insanlar değilsiniz.
Bu maçı geri döndürecek gücünüz ve kaliteniz var" dedi.
İkinci 45'te Aslan adeta kükredi, tüm oyuncular Juventus'un hocası Spalletti'nin dile getirdiği çita çabukluğunda ve kobra gücünde Juventus'a saldırdı. Ben G.Saraylı oyuncuların lig ve Avrupa dahil hiçbir maçta böyle dev bir dönüşe imza attığına tanık olmadım.
Baştan oynayanlar, sonradan oyuna girenler Juventus'a sahayı dar ettiler, top bile göstermediler.
G.Saray taraftarı, geceye müthiş hazırlanmıştı. Tribünler bayraklarla gelin evi gibi süslenmişti. İkinci yarı o taraftar müthiş destekle G.Saraylı oyuncuları motive ederken bir dakika dahi susmadılar. G.Saray kadrosu Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osimhen'den Uğurcan'a, Sara'dan Sane'ye, Lang'a, Barış'a ve Sanchez'e kadar her oyuncu ikinci yarı yürekten oynarken resmen tekmeye kafa soktular, zafer için gövdelerini sahaya bıraktılar.
Juventus zaferi bence UEFA'da da büyük ses getirecektir. G.Saraylı oyuncular, Torino'da da benzer başarı ortaya koyacak güce ve kaliteye sahipler. Okan hocayı da kutluyorum hem oyuncularına sahip çıktı hem de oyuncu değişikliklerin zamanlama olarak çok doğru yaptı ve Avrupalı bir hoca olduğunu da belgeledi.
ZEKİ UZUNDURUKAN-GALATASARAY İĞNE DELİĞİNDEN FİLİ BİLE GEÇİRİR!
Koşun haber verin tarihe!
Gerçekleri tarih yazar; tarihi de Galatasaray!
Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, Liverpool'dan sonra bir dünya devini daha Rams Park'ın çimlerine gömdü! Gökyüzü kırmızı, güneş sarı idi dün gece!
Galatasaray, dünya devi Juventus karşısında suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi.
Hep söylüyorum Galatasaray bir devrim takımıdır diye!
Çünkü Galatasaray, yüreğini ortaya koyduğu zaman ihtimalleri ihtilallere çeviren takımdır.
UEFA Kupası Şampiyonluğu buna en güzel örnektir.
Galatasaray'ın dünkü tarihi zaferinin bir ruhu vardı! Som altından bir zaferdi bu! Galatasaray dün gece futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı.
İstilayı kanatlardan başlattı Aslan Cimbom!
Rakibini yıpratan merhametsiz bindirmelerin baş oyuncusu Barış Alper Yılmaz'dı.
Dün Barış Alper Yılmaz formasının içine yüreğini de koydu. Karşısına gelen oyuncuları canından bezdirdi!
Barış Alper, Juventuslu oyuncuları yıktı geçti! Cambiaso'yu, Cabal'ı perişan etti.
Galibiyete ve zaferi tutku ile bağlı olanların gözlerini bile bağlasanız yine de o maçı kazanırlar.
Kaliteli teknik adamların kimliği, takımların başarı yolculuklarını da şekillendirir.
Okan Buruk; futbolda hem adamlık duruşunu, hem de bilgi ve zarafeti temsil ediyor.
Osimhen, Juventus karşısında yine ayakları ile resim çizdi.
Takım arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi.
İzlemeye doyulmayan adamın adıdır Osimhen!
Gabriel Sara, iğne deliğinden fil geçirdi.
Geceyi giydiği formanın rengine boyadı...
Noa Lang, Galatasaray geriye düştüğünde 'can yelekleri bende, sakın panik yapmayın!' havası ile oynadı.
Birbirinden sihirli iki gol attı Lang...
Galatasaray, ara transferde Lang diye bir futbol ressamı daha transfer etmiş!
Dün gece Rams Park'ta yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çekildi.
Aslantepe'de dünyanın en güzel tribün fotoğraflarına bakarken, yılbaşında atların çektiği süslü faytonları hatırladık.
Eski bayramları...
Kartpostal aşkları...
Aslanlar'ın başı yıldızlarda; ayakları samanyolunda...
Dünkü maçta Galatasaray, turun anahtarını kapının üzerinde bırakmadı!
Juventus'a tam yarım deste gol atarak, tur kapısını ardına kadar açtı!
Altın alkışlar Galatasaray'a gelsin!
Yıldızlar yere insin, gözlerinizden öpsün her birinizi...
Teşekkürler Galatasaray!
SERKAN KORKMAZ-YENİDENAAA
Sara'nın golünün sevincini yaşayamadan gelen Koopmeiners'in golü belki de tura mal olacaktı. Adamlar resmen santradan gol atmayı çalışmış. Dört Galatasaraylı oyuncu başlama vuruşuyla rakip sahaya geçtiğinde beş Juventuslu aynı anda yarı sahamızda çoğaldı ve hepimizin şaşkın bakışları arasında skor 1-1'e geldi. Uğurcan Çakır çok beğendiğim bir üst düzey bir kaleci ama kendisine bir çift sözüm var; sen eskiden böyle değildin, hangi travmanın sonucuysa bu durum, lütfen üzerine git ve TUTABİLECEĞİN TOPLARI SEKTİRME.
İkinci goldeyse Uğurcan hariç herkes hatalıydı. Sanchez yerini boşalttı, Abdülkerim ve Sallai dolduramadı ve ikinci gol geldi. Fakat ikinci yarı Bremer ve Cambiaso'nun yokluğunu da kullanan Cimbom, Lang ve Sanchez'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı gören Juan rövanşta takımını sol beksiz bıraktı.
70. dakikada Sane'nin girişiyle artık herkes "bir gol daha" beklentisine girdi. Ve; Osimhen'in kaptığı topla atılan bir gol daha (bu kaçıncı)... Bir tane de Boey! Yine Juve, yine, yeni, yeniden zafer. O zaman; dans. YENİDENAAA... (Via; Raga Oktay)
