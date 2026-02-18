CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge-Atletico Madrid CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge-Atletico Madrid CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, sahasında Avrupa’nın en dirençli takımlarından Atletico Madrid’i ağırlıyor. Lig aşamasını 13 puanla 14. sırada tamamlayan Diego Simeone’nin öğrencileri, 10 puan toplayarak 19. sırada yer alan Brugge karşısında deplasman avantajını kullanmak istiyor. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak bu dev karşılaşma, her iki ekibin de son 16 yolundaki kaderini belirleyecek. Peki Club Brugge-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:34
Club Brugge-Atletico Madrid CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge-Atletico Madrid maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın bir numaralı kupasında heyecan Jan Breydel'e taşınıyor. Belçika liginde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli ekibi Atletico Madrid'e karşı sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Savunma güvenliğini ön planda tutan ve kontrataklarla rakibini avlamayı hedefleyen İspanyol devi ise Madrid'e avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlıyor. İki takımın daha önceki eşleşmelerinde ortaya çıkan sert ve çekişmeli futbol, bu akşamki mücadelenin de tansiyonunun yüksek olacağını işaret ediyor. İşte sezonun en kritik play-off maçlarından biri olan Club Brugge-Atletico Madrid randevusuna dair tüm detaylar...

Club Brugge-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun kritik eşleşmelerinden Club Brugge-Atletico Madrid karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Belçika'daki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Club Brugge-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika temsilcisi Club Brugge ile İspanya ekibi Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor 1 ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg oldu. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

👉Club Brugge-Atletico Madrid MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1👈

Club Brugge-Atletico Madrid MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Vanaken; Forbs, Vermant, Diakhon

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Lookman, Koke, Llorente, Simeone; Sorloth, Alvarez

