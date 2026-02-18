CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Serikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Serikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Antalya temsilcisi Serikspor, play-off hattında yer alan Arca Çorum FK’yı konuk ediyor. Ligde 29 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, taraftarının önünde kazanarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Diğer tarafta ise 41 puanla 6. sırada bulunan ve Süper Lig iddiasını sürdüren Çorum ekibi, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek ilk 7 içerisindeki yerini sağlamlaştırma peşinde. İki ekibin farklı hedeflerle çıkacağı bu kritik müsabaka, haftanın kader belirleyici maçlarından biri olacak. İşte Serikspor-Arca Çorum FK maçının canlı yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 09:17
Serikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Serikspor-Arca Çorum FK maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözü Serik'te oynanacak olan stratejik mücadeleye çevrildi. Son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalma umutlarını tazeleyen Serikspor, sahasında hata yapmadan puan cetvelinde yukarılara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise güçlü kadrosu ve istikrarlı oyunuyla Antalya deplasmanında galibiyet arayacak. Ligin ilk yarısında oynanan çekişmeli mücadelenin ardından, bu rövanş karşılaşmasının play-off potasını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor. Peki Serikspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Serikspor-Arca Çorum FK karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Serik İsmail Oğan Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Serikspor-Arca Çorum FK mücadelesi saat 14.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu zorlu maça atanan hakem Gürcan Hasova oldu. Hasova'nın yardımcılıklarını Tuncay Ercan ve Mehmet Ali Vardar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olarak belirlendi.

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor-Arca Çorum FK maçı, TRT Tabii Spor 6 kanalından naklen yayınlanacak.

Serikspor-Arca Çorum FK MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 6

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!"
G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Menderes Utku'nun WhatsApp mesajları ortaya çıktı: "Baştan atsana fıstık gibi kız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı!
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf" "G.Saray'ın genetiği çok tuhaf" 08:47
Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!" Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!" 08:27
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 01:34
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 01:34
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 01:34
PSG'den muhteşem geri dönüş! PSG'den muhteşem geri dönüş! 01:38
Daha Eski
G.Saray koridorlarında büyük sevinç! G.Saray koridorlarında büyük sevinç! 01:32
Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! Dış basından flaş manşet: G.Saray Juve'yi parçaladı! 01:32
İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! 01:34
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 01:34
Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi! Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi! 01:34
Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK 01:34