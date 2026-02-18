CANLI SKOR ANA SAYFA
Manisa FK-Bandırmaspor maç bilgileri: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında iki iddialı ekip, Manisa FK ve Bandırmaspor, sahadan üç puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 36 puanla 10. sırada yer alan Bandırmaspor, deplasmanda kazanarak play-off hattına bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; 34 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi Manisa FK, taraftarı önünde galip gelerek rakibini geride bırakmak istiyor. İki takım arasındaki puan farkının azlığı maçın heyecanını yükseltirken Manisa FK-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 09:38
Manisa FK-Bandırmaspor maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'de hafta içi mesaisinin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Manisa'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında oynanan gollü mücadeleyi kazanarak dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, bu kez sahasında aynı başarıyı tekrarlayıp ligin alt sıralarıyla bağını tamamen koparmak niyetinde. Öte yandan, istikrarlı bir grafik çizmek isteyen Bandırmaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ilk 7 iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Taktik disiplinin ön planda olacağı ve her iki takımın da hücum silahlarını sahaya süreceği bu kritik 90 dakika öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte maça dair merak edilen tüm bilgiler...

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Manisa FK-Bandırmaspor karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Bandırmaspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu zorlu maça atanan hakem Hakab Ülker oldu. Ülker'in yardımcılıklarını Çağrı Yıldırım ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Ömür olarak belirlendi.

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve hattını sarsacak olan Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Manisa FK-Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

