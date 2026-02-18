CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı bırakıldı

TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, takım kaptanı Guilherme'nin kadro dışı bırakıldığını ve kaptanlığının alındığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 12:03
TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı bırakıldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak TÜMOSAN Konyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlı ekip, takım kaptanı Guilherme'nin kadro dışı bırakıldığını ve kaptanlığının alındığını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince; birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

