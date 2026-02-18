Levante-Villarreal maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Levante-Villarreal maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da sezonun sonuna yaklaşıldıkça hem zirve hem de alt sıralardaki rekabet kızışıyor. Ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan Villarreal, teknik direktör Marcelino yönetiminde istikrarlı yükselişini sürdürürken; Levante, sezonun ikinci yarısındaki agresif futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Ligin ilk yarısında ertelenen maçların da etkisiyle yoğun bir fikstüre giren iki ekip için bu müsabaka, sezon sonu hedefleri açısından kırılma noktası olabilir. Taktiksel mücadelenin ve yüksek temponun beklendiği Ciudad de Valencia'daki bu dev randevu öncesi tüm merak edilenler netleşti. İşte canlı yayın saati, kanal bilgisi ve maçın hakem detayları...

Levante-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki Levante-Villarreal karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bu önemli randevu, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Ciudad de Valencia'da gerçekleştirilecek.

Levante-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante ile Villarreal arasındaki bu dev kapışma, S Sport ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Levante-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Vencedor, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong

Villarreal: Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Mikautadze, Perez