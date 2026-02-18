CANLI SKOR ANA SAYFA
Levante-Villarreal maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Levante-Villarreal maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

İspanya La Liga’nın 24. haftasında heyecan, Valencia şehrinde oynanacak Levante-Villarreal mücadelesiyle devam ediyor. Ligde topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan ve Devler Ligi iddiasını sürdüren konuk takım, 18 puanla 19. sırada bulunan Levante karşısında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Levante ise taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek düşme hattından kurtulma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu doksan dakika, La Liga’da haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday. İşte Levante-Villarreal maçının detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:23
Levante-Villarreal maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Levante-Villarreal maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da sezonun sonuna yaklaşıldıkça hem zirve hem de alt sıralardaki rekabet kızışıyor. Ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan Villarreal, teknik direktör Marcelino yönetiminde istikrarlı yükselişini sürdürürken; Levante, sezonun ikinci yarısındaki agresif futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Ligin ilk yarısında ertelenen maçların da etkisiyle yoğun bir fikstüre giren iki ekip için bu müsabaka, sezon sonu hedefleri açısından kırılma noktası olabilir. Taktiksel mücadelenin ve yüksek temponun beklendiği Ciudad de Valencia'daki bu dev randevu öncesi tüm merak edilenler netleşti. İşte canlı yayın saati, kanal bilgisi ve maçın hakem detayları...

Levante-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki Levante-Villarreal karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bu önemli randevu, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Ciudad de Valencia'da gerçekleştirilecek.

Levante-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante ile Villarreal arasındaki bu dev kapışma, S Sport ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Levante-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Vencedor, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong

Villarreal: Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Mikautadze, Perez

