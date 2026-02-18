CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Arsenal CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Arsenal CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren lider Arsenal, ligde kalma savaşı veren Wolverhampton deplasmanına konuk oluyor. 57 puanla zirvede yer alan Mikel Arteta’nın öğrencileri, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedeflerken; 9 puanla son sırada bulunan Wolves ise, evinde mucizevi bir sonuç alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor. Şampiyonluk yarışı ve düşme potasını doğrudan etkileyecek olan bu kritik 90 dakika, Molineux Stadı’nın atmosferinde futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 14:12
Wolverhampton-Arsenal CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Arsenal maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünyanın en çok izlenen ligi olan Premier Lig'de düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Sezonun en dominant takımı olarak göze çarpan Arsenal, ligin son sırasındaki rakibi karşısında mutlak favori olarak sahaya çıksa da, Wolverhampton'ın iç sahadaki dirençli futbolu sürpriz kapısını aralayabilir. Arsenal'in hücum zenginliği ile Wolverhampton'ın savunma stratejisinin çarpışacağı bu mücadele, puan tablosunun her iki ucu için de hayati bir öneme sahip. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmanın rövanşı niteliğindeki bu dev randevu öncesi tüm hazırlıklar tamam. İşte Premier Lig heyecanını ekranlara taşıyacak müsabakaya dair merak edilenler...

Wolverhampton-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Wolverhampton-Arsenal karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Ada futbolunun bu önemli randevusu, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mücadele, Wolverhampton'ın ikonik stadı Molineux'da gerçekleştirilecek.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton ile Arsenal arasındaki bu dev kapışma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Wolverhampton-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; R. Gomes, A. Gomes, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Armstrong, Arokodare

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! 13:57
Necip Uysal ikinci kez baba oldu! Necip Uysal ikinci kez baba oldu! 14:04
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Daha Eski
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 11:57
Göztepe'de hücum telaşı! Göztepe'de hücum telaşı! 11:57
Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı 12:03
Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! 12:12
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 12:15
Trabzonspor deplasmanda daha farklı! Trabzonspor deplasmanda daha farklı! 13:30