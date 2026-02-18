Wolverhampton-Arsenal CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Arsenal maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünyanın en çok izlenen ligi olan Premier Lig'de düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Sezonun en dominant takımı olarak göze çarpan Arsenal, ligin son sırasındaki rakibi karşısında mutlak favori olarak sahaya çıksa da, Wolverhampton'ın iç sahadaki dirençli futbolu sürpriz kapısını aralayabilir. Arsenal'in hücum zenginliği ile Wolverhampton'ın savunma stratejisinin çarpışacağı bu mücadele, puan tablosunun her iki ucu için de hayati bir öneme sahip. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmanın rövanşı niteliğindeki bu dev randevu öncesi tüm hazırlıklar tamam. İşte Premier Lig heyecanını ekranlara taşıyacak müsabakaya dair merak edilenler...

Wolverhampton-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Wolverhampton-Arsenal karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Ada futbolunun bu önemli randevusu, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mücadele, Wolverhampton'ın ikonik stadı Molineux'da gerçekleştirilecek.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton ile Arsenal arasındaki bu dev kapışma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Wolverhampton-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; R. Gomes, A. Gomes, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Armstrong, Arokodare

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard