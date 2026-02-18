Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'a attığı 2 golle yıldızlaştı. Sarı-kırmızılılarda satın alma opsiyonuyla kiralanan Hollandalı yıldızın bonservis bedeline ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 15:50
Ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Öte yandan Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncunun bonservis durumuna ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların ara transferde zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla haziran ayına kadar kadrosuna kattığı Noa Lang'in, bonservis bedeli açıklanmamıştı.
Galatasaray yaklaşık 30 milyon Euro olduğu konuşulan bonservis ücretini sezon sonunda pazarlıkla düşürmeyi hedefliyordu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Noa Lang'in ortaya koyduğu başarılı performans sonrası bu durum zora girdi.
Transferde ipler Galatasaray'ın elinde olsa da Napoli ile pazarlık payının artık bulunmadığı ve sarı kırmızılıların 30 milyon Euro'yu ödemesi durumunda Lang'in bonservisini alabileceği kaydedildi.
