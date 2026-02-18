CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'a attığı 2 golle yıldızlaştı. Sarı-kırmızılılarda satın alma opsiyonuyla kiralanan Hollandalı yıldızın bonservis bedeline ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 15:50
Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Sarı kırmızılıların, Juventus'a karşı aldığı müthiş galibiyetin yankıları ise sürüyor.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Cimbom'da özellikle İtalyan ekibine karşı attığı 2 golle yıldızlaşan Noa Lang büyük takdir topladı.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Öte yandan Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncunun bonservis durumuna ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Sarı kırmızılıların ara transferde zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla haziran ayına kadar kadrosuna kattığı Noa Lang'in, bonservis bedeli açıklanmamıştı.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Galatasaray yaklaşık 30 milyon Euro olduğu konuşulan bonservis ücretini sezon sonunda pazarlıkla düşürmeyi hedefliyordu.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Milliyet'te yer alan habere göre, Noa Lang'in ortaya koyduğu başarılı performans sonrası bu durum zora girdi.

Galatasaray'da Noa Lang endişesi! Sezon sonunda...

Transferde ipler Galatasaray'ın elinde olsa da Napoli ile pazarlık payının artık bulunmadığı ve sarı kırmızılıların 30 milyon Euro'yu ödemesi durumunda Lang'in bonservisini alabileceği kaydedildi.

Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı 16:43
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! 15:22
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… 15:49
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:53
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Daha Eski
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! 14:53
Mert Müldür: 3 kupada da adayız Mert Müldür: 3 kupada da adayız 14:55