Vincenzo Montella'dan dikkat çeken açıklama! "Galatasaray maçını izlerken..."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Montella yaptığı açıklamada; A Milli Takım'ın son durumu, İrfan Can Kahveci ve Galatasarat ile ilgili dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte haberin detaylar...

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Finali'nde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella; UEFA Uluslar A Ligi yolculuğu, Dünya Kupası baraj maçları ve milli takımın genel durumu hakkında DHA Spor Merkezi'nin sorularını yanıtladı. Play-Off'ta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden Vincenzo Montella, "Zorlu bir grup gibi gözükse de hak ettiğimiz seviyeye yükseldiğimiz için öyle gözüküyor. Ben bunu bizim futbolcularımızın performansına bağlıyorum. Onların mücadelesi sonrası ilk defa A Grubu seviyesinde mücadele edeceğiz. O yüzden gururluyuz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu an fokusumuz mart ayındaki Play-Off maçlarında. O yüzden öncelikli hedefimiz Dünya Kupası" diye konuştu.

'HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA GİTMEK İSTİYORUZ'

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Finali'nde Romanya ile oynanacak karşılaşma hakkında konuşan Montella, "Mircea Lucescu'ya geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Sağlığına kavuşmasını diliyorum. Çok özel bir ilişkimiz var. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hoca. Kendisi de geçmişte buralara güzel anılar bırakmış hoca. Umarım sağlığına kavuşur. Yetenekli bir kadroya karşı oynayacağız. Tamamıyla mart ayına yüzde 100 hazır gelmemiz gerekiyor. Her koşulda en iyisini yapacak durumda olacağız. Rakibi de düşüneceğiz ama biz öncelikle kendimizi düşünmemiz gerekiyor. Maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Biliyorsunuz tek maç serisi olarak gidecek maçlar. O yüzden ne olursa olsun elimizden geleni yaparak hedefimize emin adımlarla gitmek istiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE MİLİ TAKIMDA OYNAYAN OYUNCULAR İÇİN BİRKAÇ GÜN FAZLADAN ZAMANIMIZ OLACAK'

Baraj maçları öncesinde Süper Lig maçlarının ertelenmesi üzerine de konuşan 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Hem başkanımıza hem yönetim kurulumuza hem de Türkiye'deki kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda bize yardımcı oldular. Özellikle Türkiye'de mili takımda oynayan oyuncular için birkaç gün fazladan zamanımız olacak. İlk gerçekçi antrenmanımızı pazartesi gerçekleştirdiğimizde 1-2 antrenman fazla yapmış olacağız kendileriyle. Diğer bütün futbolcularımız içinde en son maçlarının bu hafta cumartesi en geç oynayacak şekilde oynarlar ki buraya geldiklerinde yüzde 100 hazır olurlar" ifadelerinde bulundu.

'TAKIM RUHUYLA SAHADA İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ ALABİLMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması halinde hayalinin olup olmadığı sorulması üzerine ise Vincenzo Montella, şöyle cevap verdi:

"Beni biliyorsunuz. Ben hep şimdiki zamanı konuşmayı seviyorum. Yarına çok bakmam çünkü gelmemiştir. Geçmişe de bakmam. Geçmiş anı olarak kalmıştır. Şimdiki zamana bakmak gerekirse de mart ayına fokusumuz var. Olurda istediğimiz hedeflere ulaşırsak gururla, en iyi şekilde ve takım ruhuyla sahada istediğimiz her şeyi alabilmek için mücadele edeceğiz."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIMA SAHİBİZ'

DHA'ya verdiği röportajda geçmiş dönemlere kıyasla milli takımın yakaladığı ivmeyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "Aslında sonuçlara bakmak gerekirse önemli bir futbolcu grubuna sahip olduğunuzda olur her şey. Çok önemli bir takıma sahibiz. Bunun her seferinde altını çizmek istiyorum. Futbolcularımıza ilk günden beri hoca olarak, ekip olarak, ne yapmamız gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kendilerini hiçbir zaman geride bırakmadılar. Hep en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz değerlendirme yaparken futbolcunun kalitesine bakıyoruz ama karakter de çok önemli. Bizim için bu ruhu oluşturmak çok önemliydi. Futbolda her zaman sonuçlar istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama biz elimizden gelen her şeyin en iyisini elde etmeye çalışacağız. Çünkü bu futbolcu topluluğu bunu hak ediyor. Onlarla birlikte olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Hoca olarak en gurur duyduğum anlardan biri futbolcularımız kısa süreliğine olsa dahi milli takıma geldikleri için mutlu oluyorlar. Tekrar buraya geldikleri için mutlu olduklarını görmek gurur veriyor. O yüzden bu takımla devam etmek istiyoruz. Takım ruhuyla beraber" dedi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE BÜTÜN MAÇLARA GİDİYORUZ'

Hem yurt içinde hem yurt dışında oynayan milli oyuncuları yakından takip ettiğini, bütün maçları da elinden geldiğince yerinden izlediğini ifade eden Montella, "Aslında bu bizim görevimiz. Yapmamız gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Biz teknik ekiple ciddi rakamlar baz alarak hareket ediyoruz. Elimizden geldiğince bütün maçlara gidiyoruz. Futbolcuları ziyarete gittiğimizde direkt yerinde ziyaret edebiliyoruz. Hocalarıyla da sıkı temas halindeyiz. Hocalarıyla görüşmek inanılmaz güzel iletişim sağlıyor. Hem yurtiçinde hem yurtdışında takip edebiliyoruz. O yüzden görevimizden dolayı elimizden ne geliyorsa bu şeffaflığı devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

'O İLKLERİ YAŞADIĞIMIZDA HEP BİRLİKTE ÇOK GURURLANDIK'

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella yönetimiyle birlikte ilklerin gelmesi üzerine sorulan soruya tecrübeli teknik adam, şöyle cevap verdi:

"Geçmiş anı olarak kalıyor. O dönem bu sonuçları aldığımız için çok mutluyduk ama geçmişte kaldı. Geçmişte yaptıklarınız hiçbir zaman önümüzdeki maçta yapacaklarınıza bir değer katmıyor. Tabi ki hatırlamak çok değerli. Odağımız her zaman önümüzdeki maçta ne yapabiliriz, nasıl daha iyisini yapabiliriz diye hareket ediyoruz. O ilkleri yaşadığımızda hep birlikte çok gururlandık. Daha güzellerini yaşayabilmemiz için çalışmamız gerekiyor. O yüzden hep bir sonraki maça bakmamız gerekiyor. Odağımız mart ayı. Bütün enerjimizi oraya yoğunlaştırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'İRFAN'I OYNAMADIĞI DÖNEMDE DE MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRARAK HERKESE BİR MESAJ VERDİM'

İrfan Can Kahveci'nin milli takım için önemli bir oyuncu olduğunu, ritim tutmaya başladığını ve kendisini yakından takip ettiğini belirten 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Ona karşı bir hassasiyetim var. Biliyorsunuz oynamadığı dönemde de milli takıma çağırarak herkese bir mesaj verdim. Geldiğimiz günden beri büyük katkılarda bulunan bir futbolcuydu. Oynadığı dönem ve oynamadığı dönemlerde de örnek davranışlar gösterdi herkese. Bizim için gerçekten önemli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Tekrar oynamaya başladı. Ritim tutmaya başladı. Tabi ki ritmini biraz artırması gerekiyor. Ama yakinen takip ettiğimiz bir oyuncu ve diğer futbolcularımız gibi değer verdiğimiz futbolcumuz" şeklinde konuştu.

'ARDA VE KENAN, ALTIN TOP İÇİN ADAY GÖSTERİLEBİLECEK SEVİYEDELER'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın seviyelerinin üst düzey olduğunu, gelecekte de Altın Top için aday olabileceklerini dile getirdi. Montella, "Bu futbolcular öyle bir banttalar ki ileride takımlarının sonuçlarını da baz alarak konuşuyorum. Eğer iyi giderlerse takımlarında Altın Top için aday gösterilebilecek seviyedeler" dedi.

'ÇOK HASSAS ŞEKİLDE GENÇLERİMİZ TAKİP EDİYORUZ'

Milli takım için birçok genç oyuncuyu takip ettiklerini söyleyen Montella, "Biz çok genç oyuncuları takip ediyoruz. Benim çalışma metotlarıma baktığınızda, bazı genç oyuncular kriterleri aşmaya başladıklarında A Milli Takım'a davet ediyorum. Bazen tribüne de gitseler atmosferi solumaları ve gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyorum. Heyecanlarını üzerlerinden atabilmek için özellikle. O yüzden çok hassas şekilde gençlerimiz takip ediyoruz. Belki şimdi değil ama 1 sene sonra ya da birkaç sene sonra burada performans gösterebilecek futbolculara hassasiyet gösteriyoruz. U21'de de büyük sonuçlar alıyorlar. İlk taraftarları benim. Umarım büyük turnuvaya katılmaya başlarlar. Çünkü oyuncular U21'e bile gittiklerinde dereceli gelişim gösterebilirler. O dereceye gelişim göstermeleri de çok önemli bir adım oluyor A Milli Takım'a gelebilmek için" diye konuştu.

'OZAN VE ENES'İ TEKRARDAN OYNARKEN GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR'

Bir süredir sakatlıkları sebebiyle A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alamayan Ozan Kabak ve Enes Ünal için açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, iki oyuncunun da devamlı şekilde oynamasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Montella, "İkisi de bizim değerli futbolcumuz. Burada geçmişe sahip futbolcularımızdan Ozan da Enes de son dönemde tekrardan oynamaya başladılar. Özellikle Ozan devamlı şekilde oynamaya başladı ve iyi performanslar da göstermeye başladı. Haftaya nasip olursa izlemeye gideceğim onu. Ama biliyorsunuz Ozan konusunda 1-1,5 sene önce bizim İtalya hazırlık maçımız vardı ve o maçta sakatlanmıştı. Uzun süredir yoktu kendisi. Şimdi onları tekrar oynarken görmek beni mutlu ediyor. Elimizden gelirse onları tekrar bizimle görmek çok sevindirici olur" dedi.

'BİZ İNSANIMIZA YAKIN OLMAK İSTİYORUZ'

Milli takımın farklı illerde oynadığı iç saha maçları baz alındığında favori stadının sorulması üzerine Montella, şöyle cevap verdi:

"Biz hangi stada gidersek gidelim etkilendik. O yüzden şu stat beni çok etkiledi diyemiyorum. Hepsinden etkilendik. Bizim sadece İstanbul'da değil de Türkiye'nin her yerinde oynama isteğimiz şundan kaynaklanıyor. Biz insanımıza yakın olmak istiyoruz. İnsanlarımızı hissetmek istiyoruz gittiğimiz yerde. O yüzden gerçekten çok mutluyuz ve Türkiye'nin her yerinde oynamaktan büyük zevk duyuyoruz. O yüzden her statta etkilendim."

'GALATASARAY MAÇINI İZLERKEN HEM KEYİF ALDIK HEM ÇOK MUTLU OLDUK'

Galatasaray ile Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçıyla alakalı konuşan Montella, kutlama yapmak için erken olduğunu dile getirdi. Galatasaray'ın turu geçmesiyle mutlu olacağını söyleyen İtalyan teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dün maçı izledik hep beraber. Gollü bir maç olacağını söylemiştim açıkçası ama böyle bir pozisyonda kırmızı kart çıkması da bazı değerleri farklılaştırabiliyor. Biz maçı izlerken hem keyif aldık hem çok mutlu olduk. Ama meslektaşlarım bilir ki 2'nci maç varsa turu geçmiş sayılmazsınız. 2'nci maçı da oynamak lazım. O yüzden şu an kutlama yapmamıza gerek yok. 2'nci maçtan sonra en iyi şekilde ülke olarak çok mutlu olacağız. O yüzden en iyi şekilde devam etmelerini diliyorum takımlarımızın."

'AVRUPA'DA MÜCADELE EDEN TÜM TAKIMLARIMIZIN 1'İNCİ TARAFTARI BENİM'

Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarını desteklediğini, Fenerbahçe'nin de başarılı olmasını istediğini belirten İtalyan teknik adam, "Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımızın 1'inci taraftarı benim. Onların hep başarılı olmalarını istiyorum. Çünkü hem Türk futbolumuz için vitrin oluyor hem de kendimizi temsil edebiliyoruz. Hepimiz için mutluluk katabiliyor. O yüzden Fenerbahçe de bu maçında başarılı olur Galatasaray'ın yaptığı gibi. Gelecekte de Samsunspor'un da başarısını bekliyoruz. Dediğim gibi ilk taraftarları benim" dedi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Taraftarların sevgisini hep hissettiğini ifade eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Şunu net söyleyebilirim. Taraftarımızın sevgisini her yerden hissedebiliyoruz. Bu sorumlulukla ve bilinçle beraber çalışmalarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım hep birlikte o umduğumuz hayale kavuşuruz ve Dünya Kupası'na gideriz" diyerek sözlerini noktaladı.