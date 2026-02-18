CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tofaş-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tofaş-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Tofaş ile Beşikaş GAİN karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak eşleşmede hata yapmak istemeyen ekipler, turu geçen taraf olmak istiyor. Bursa'da oynanacak heyecan dolu karşılaşmada takımların performansı merakla beklenirken, "Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 17:54
Tofaş-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde basketbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Tofaş ile Beşiktaş GAİN, tek maç eleme sistemine göre oynanacak kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Bursa'da sahne alacak bu zorlu randevuda hata yapan tarafın telafisi olmayacak. Bu nedenle iki ekip de parkede maksimum konsantrasyonla mücadele etmeyi hedefliyor. Çeyrek final engelini aşarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen takımların performansı merak konusu olurken, basketbol tutkunları maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanacak Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang…
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Çorum FK Gol düellosunda kazanan Çorum FK 16:49
Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı 16:43
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… 15:49
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:53
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02
Daha Eski
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! 14:53
Mert Müldür: 3 kupada da adayız Mert Müldür: 3 kupada da adayız 14:55
N. Forest resmen açıkladı! F.Bahçe maçında... N. Forest resmen açıkladı! F.Bahçe maçında... 15:03