Tofaş-Beşiktaş GAİN MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde basketbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Tofaş ile Beşiktaş GAİN, tek maç eleme sistemine göre oynanacak kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Bursa'da sahne alacak bu zorlu randevuda hata yapan tarafın telafisi olmayacak. Bu nedenle iki ekip de parkede maksimum konsantrasyonla mücadele etmeyi hedefliyor. Çeyrek final engelini aşarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen takımların performansı merak konusu olurken, basketbol tutkunları maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanacak Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

