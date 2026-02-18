Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı

Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Samet Özkul
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 86 Diaby), Fernandes (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 77 Mexer), Diouf (Dk. 86 Ali Akman)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 76 Fernando), Baiye, Benhur Keser (Dk. 46 Rodriguez), Crociata (Dk. 67 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 67 Ali Ülgen), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Sylla), Eren Tozlu
Goller: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+6 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 90+9 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk.32 Baiye, Dk. 90 Orbanic (Erzurumspor FK), Dk. 42 Hüseyin Bulut, Dk. 59 İbrahim Akdağ, Dk. 75 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)