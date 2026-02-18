CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 16:44
Son dakikalarda bulduğu iki golle kazanan Erzurumspor FK, puanını 54'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başkent temsilcisi ise 36 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Samet Özkul

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 86 Diaby), Fernandes (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 77 Mexer), Diouf (Dk. 86 Ali Akman)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 76 Fernando), Baiye, Benhur Keser (Dk. 46 Rodriguez), Crociata (Dk. 67 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 67 Ali Ülgen), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Sylla), Eren Tozlu

Goller: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+6 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 90+9 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk.32 Baiye, Dk. 90 Orbanic (Erzurumspor FK), Dk. 42 Hüseyin Bulut, Dk. 59 İbrahim Akdağ, Dk. 75 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
