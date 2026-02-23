Spor yazarları Gaziantep FK-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Bordo-mavililer, puanını 48'e çıkartarak zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Fotomaç gazetesi spor yazarları, mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. (TS SPOR HABERİ)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 09:14
Fatih Tekke, Gaziantep FK maçına üçlü savunma anlayışı ile çıktı. Üçlü oynamak her zaman zordur. Çok güçlü kenar beklerin olacak. En önemlisi bu konuda bir oyun ezberin olacak. Trabzonspor bu savunma anlayışı ile oyunun her anında rakibe kontrolsüz ve dengesiz yakalandı.
Trabzonspor'u Gaziantep deplasmanında sırtlayan isim 6 net kurtarış yapan Onana oldu.
Trabzonspor'un elinde orijini kanat olan bir oyuncusu olmadan buralara kadar geldi. Visca sakat. Zubkov sakat. Sikan gitti. Nwakaeme eski gücünde değil. Mustafa Eskihellaç ve Felipe Augusto ile yama yapıyor kanatlara Fatih hoca. Ve bu takım hala zirve yarışının içinde! Bu takım, bu başarı Fatih Tekke'nin eseri!
Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım. Sezonun en etkileyici teknik adamlık performansını gösteriyor Fatih Tekke! Devre arasında 'Bize net oyuncular lazım' dedi, net oyuncu alınmadı. Yüreği de teknik adamlık bilgisi de büyük hoca Fatih Tekke!
Trabzonspor bu maçı çok farklı bir skorla da kazanabilirdi. Maç berabere de bitebilirdi. Çok pozisyona girdi bordo-mavililer. Özellikle ilk yarıda ve oyunun son bölümünde ise kalesinde net pozisyonlar gördü!
Onana tuttu, Onuachu attı. Futbolda atan ile tutanın iyi olursa kazanırsın!
Kenardaki Fatih Tekke'nin teknik adamlık duruşunu da unutmamak lazım! Dün Trabzonspor, baklavanın başkenti Gaziantep'ten üç puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
REHA KAPSAL - ESNEKLİK VE DERİNLİK
Trabzonspor geçen hafta derbideki puan kayıplarını, zor geçmesi beklenen Gaziantep deplasmanında telafi etmek istiyordu. İlk yarı oyuna iyi başlamayan bordo-mavililer, ilk 20 dakika rakibin baskısına ve hücumda atletik oyuncularının koşularına karşılık veremedi. Ayrıca savunmada açık alanda yakalanınca hem golü kalesinde gördü hem de net pozisyonlar verdi. Onana maçın tamamında çok iyi oynadı.
Elbette sıkıntılı maç başlangıcından sonra Fatih Tekke hocanın çok acil ve doğru iki müdahalesi geldi:
1- 3'lü dizilişten hemen 4'lüye dönmesi.
2- Saha içinde oyuncularının yerlerini, yani konumlarını değiştirmesi.
İlk yarıdaki bu hamlelerden sonra Trabzonspor maçın tüm kontrolünü ele geçirdiği gibi, devre bitimine kadar son 25 dakikada yakaladığı momentum ile iki gol buldu. Fırtına iki net pozisyondan da yararlanamadı. Eğer onları golle sonuçlandırsaydı belki de ilk yarıda maçın fişini çekmiş olacaklardı.
Top ayağındayken agresif olan, hareketliliği sağlayan, hep dile getirdiğim gibi rakibin önlem alamadığı hibrit hücum kombinasyonu ile çok etkili oldular. İkinci yarı savunma olarak daha kompakt duran Trabzonspor, hücumda Ernest Muçi başta olmak üzere çok net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Burada en önemli parametre; toplu ve topsuz oyunu ikinci yarı çok doğru bir şekilde kontrol etmeleriydi.
Maçın kazanılmasında saha içinde formasyonun ve oyuncuların yerlerinin devamlı değişmesi bu esnekliği ve derinliği getirdi. Kaliteli bir teknik adamlık performansı ortaya koyan Fatih Tekke'yi tebrik etmek gerekiyor.
MUSTAFA ÇULCU - ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN
Trabzonspor'un Gaziantep galibiyetinde Onana maçın yıldızıydı. Trabzonspor çok değerli bir üç puan aldı. Çağdaş Altay tecrübeli hakemlerden. Maça sakin ama tedirgin başladı. İnandırıcı olmayan hesaplı düdükler çaldı, güven vermedi. Maçın majör pozisyonu Trabzonspor'un Onuachu ile attığı 2. gol. Onuachu topa vurduğunda kaleci ile karşı karşıya ve mesafe 5-6 metre. Topu gören kalecinin hemen sağında da Muçi çok yakın ve pozisyonun içinde. Üstelik öne zıplıyor kalecinin dikkatini çekiyor.
Mesafe kısaldıkça, alan daraldıkça ofsaytta etki ve etkileşim artar.
Bu pozisyona VAR'da Cihan Aydın oturduğu yerden direkt gol veremez!
Hakeme gel izle, kararı sen ver diye OFR daveti yapmalıydı. Hakem izler golü verir, vermez karar kendisinin.
Hele ki önceki akşam Galatasaray maçında yaşanan gol iptalinden sonra! Maalesef evrensel uygulama standardımız yok, kafalar çok karışık.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.