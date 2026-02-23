Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Tedesco böylece hem Kerem hem de Talisca'nın skor katkısını artırmayı hedefliyor. En son 20 Aralık'taki Eyüp maçında 90 dakika forma giyen ancak kas kopması nedeniyle takımdan uzak kalan Levent Mercan'ın da yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.