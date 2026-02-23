CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Galatasaray'ın Konya'da puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Kasımpaşa maçında kazanması halinde zirve yarışında puanları eşitleyecek olan sarı lacivertlire ve taraftara 'Kadıköy'de omuz omuza' mesajı gönderildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:14
Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu hayallerini mucizeye bırakan Fenerbahçe'de bozulan moraller, Galatasaray'ın Konya'ya 2-0 yenilmesiyle yerine geldi.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Kanarya, bugün Kasımpaşa'yı mağlup ederse zirve yarışında ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek, 7 farklı kazanması halinde ise liderlik koltuğuna oturacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Konyaspor - Galatasaray maçının bitişiyle sosyal medya hesaplarından "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız – İnan Fenerbahçe" paylaşımı yapan sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'yı da pankartlarla süsledi.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

TESİSLERE ASILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Can Bartu Tesisleri'nde futbolcuların antrenman sahasına doğrudan görebileceği kale arkasındaki duvara büyük harflerle "İnan Fenerbahçe" yazısı asıldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Tedesco ve yardımcıları ise "Puanları eşitliyoruz" diyerek takımı mental olarak ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

10 NUMARA ASENSIO

Ligin namağlup takımı Fenerbahçe, 8 haftalık galibiyet hasretini (5M-3B) geçen hafta Karagümrük'ü 3-2 yenerek bitiren Kasımpaşa karşısında kadro kurgusunda revizyon yapacak. Asensio'nun sağ kanattan, on numaraya çekilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

Tedesco böylece hem Kerem hem de Talisca'nın skor katkısını artırmayı hedefliyor. En son 20 Aralık'taki Eyüp maçında 90 dakika forma giyen ancak kas kopması nedeniyle takımdan uzak kalan Levent Mercan'ın da yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

FENERBAHÇE'DE SARI ALARM

Fenerbahçe'de Ederson, Semedo, Mert Müldür, Musaba, Brown ve Kerem Aktürkoğlu bugün sarı kart görürse, Antalya maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de Galatasaray motivasyonu! Yönetim harekete geçti

RAKİPTE 4 TANIDIK İSİM

Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu yaparken, kadrosunda ara transferde sarı-lacivertlilerden aldığı 3 isim forma giyiyor. Cenk Tosun bonservisiyle, İrfan Can Kahveci ve Becao sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya gitmişti.

"Zirve neden hayal olsun? "
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor!
"Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım"
SON DAKİKA
