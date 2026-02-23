CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı!

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı!

Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 09:09
Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı!

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında Hakan Akkaya'nın, Pisa kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde altın madalya aldığı belirtilerek "Azmi, tecrübesi ve kararlılığıyla ülkemize bir kez daha büyük gurur yaşatan sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan Türkiye Eskrim Federasyonunu, kıymetli antrenörünü ve teknik ekibimizi de gönülden kutluyoruz." denildi.

G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor!
"Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! 09:46
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi! 09:30
Sivasspor-Sakaryaspor maçı detayları! Sivasspor-Sakaryaspor maçı detayları! 09:27
Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 09:17
"Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım" "Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım" 09:14
Hakan Akkaya'dan altın madalya! Hakan Akkaya'dan altın madalya! 09:09
Daha Eski
Samsun, Gümrük'ten geçemedi! Samsun, Gümrük'ten geçemedi! 00:58
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! 00:58
Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için... Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için... 00:58
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 00:58
Sergen Yalçın: Beşiktaş için... Sergen Yalçın: Beşiktaş için... 00:58
Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! 00:58