Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor 2026'nın ilk galibiyetini aldı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılındaki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

23 Şubat 2026 Pazartesi 09:55
Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Kayserispor; 2026 yılında oynadığı müsabakalarda ilk kez galip gelen taraf oldu. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Kayserispor, sahasında galibiyet hasretine son verdi. Sahasında oynadığı Antalyaspor müsabakasını 1-0 tamamlayan Kayserispor, 5 maç aradan sonra hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kayserispor ligin ikinci yarısında oynadı Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarını kaybederken Göztepe ile de berabere kalmıştı.


