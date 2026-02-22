Sergen Yalçın: Beşiktaş için buradayız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti bu önemli galibiyetin ardından siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın maç sonu dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Hem oyunu, hem skoru kazandık. Yavaş yavaş işler düzeliyor. İstek, arzu, mücadele, plana sadık kalınması Beşiktaş formasına yakışan türdendi. Bugünkü oyun tatmin ediciydi.

Yayından önce de söyledim. Bilal bizim için çok önemli bir oyuncu. Yokluğu bizi çok etkileyecekti. Bunun için hafta içinde farklı bir formatta çalıştık. İki ön libero, Olaitan'ı farklı bir pozisyonda kullandık. Göztepe de sert bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Hem oyunu hem skoru kazanmak bizim için mutluluk verici.

Transferlerde Serkan Reçber'in çok önemli payı var. Diyorlar ya, 'Serkan Reçber ne iş yapıyor?' diye. İşte bu işi yapıyor. Elbette son kararı ben veriyorum ama onun bilgisi, birikimi bizim için çok önemli. Biz hepimiz şahsımız için değil, Beşiktaş için buradayız. Beşiktaş'ın başarısı için buradayız.