Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu.

İŞTE AGBADOU'NUN SÖZLERİ:

Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Beşiktaş'ta 3. maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık.

Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana herkes bana yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olacağım. Hem hocamıza hem teknik ekibimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum.