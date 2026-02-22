CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık!

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 22:20
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou: İstediğimiz gibi kazandık!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu.

İŞTE AGBADOU'NUN SÖZLERİ:

Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Beşiktaş'ta 3. maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık.

Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana herkes bana yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olacağım. Hem hocamıza hem teknik ekibimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko!
Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Rabia Karaca sessizliğini bozdu: Murat kötü bir adammış
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki!
Sergen Yalçın: B planımız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsun, Gümrük'ten geçemedi! Samsun, Gümrük'ten geçemedi! 21:59
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 21:37
Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi! Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi! 21:05
Strasbourg-Lyon maçı canlı izleme bilgileri Strasbourg-Lyon maçı canlı izleme bilgileri 20:59
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! 20:16
Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar 17:31
Daha Eski
Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! 18:12
Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... 18:17
Lovik: Güzel bir galibiyet oldu! Lovik: Güzel bir galibiyet oldu! 18:19
Yedeğe çekilmesi istenen Onana, Antep'te şov yaptı! Yedeğe çekilmesi istenen Onana, Antep'te şov yaptı! 18:23
Onana: Zor bir maç oldu! Onana: Zor bir maç oldu! 18:23
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 18:31