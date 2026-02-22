Beşiktaş evinde Göztepe'yi rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldılar.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 2-0 önde kapattı.

8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.

9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Olaitan eski takımına karşı ağları havalandırdı. Böylece skor 3-0'a geldi.

Mücadelenin 74. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bir kez daha sahneye çıktı. Güney Koreli yıldız şık bir golle takımını 4-0'lık skorla öne geçirdi.

Bu gollerle Beşiktaş kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve Avrupa yolunda önemli bir zafer elde etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın ardından 43 puanla 4. sırada bulunuyor.

Göztepe ise bu maçın ardından 41 puanla 5. sırada yer aldı.

ORKUN KÖKÇÜ KOCAELİ DEPLASMANINDA YOK

Beşiktaş'ta Kaptan Orkun Kökçü, Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü maçın 66. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Kökçü, 24. haftada deplasmanda oynanacak Kocaelispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü bu sezon ligde Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kart görmüştü. Sezon içinde 2 kez de kırmızı kart sebebiyle formasından uzak kalan Orkun, 3. defa bir maçta cezalı olacak.