Beşiktaş GAİN'i yenen Fenerbahçe Beko Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geldiği mücadeleden Fenerbahçe Beko 91-74'lük skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu skorla şampiyonluğa ulaşırken müzesine bir kupa daha götürmeyi başardı.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.

Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.

SARI-LACİVERTLİ EKİP 10'UNCU KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek 10'uncu kez bu kupayı müzesine götürdü. Üst üste 3'üncü kez kupa sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, daha önce 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Öte yandan Fenerbahçe Beko; 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilik almıştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'ni yerinden izledi. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte takip etti.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI SİYAH-BEYAZLILARA DESTEK VERDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Beko ile oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Başkan Adalı, siyah-beyazlı takıma destek verdi.

İŞTE PERİYOT GÖRÜNTÜLERİ: