Ziraat Türkiye Kupası
Yedeğe çekilmesi istenen Andre Onana, Gaziantep'te şov yaptı!

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Trabzonspor, Kamerunlu file bekçisi Ande Onana'nın harika performansı sonrası maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 18:23
Fenerbahçe ile oynanan zorlu mücadelede kalesine gelen 3 topta da gole engel olamayan Andre Onana taraftarların tepkisini toplamış, hatta sezonun geri kalanında yedeğe çekilmesini ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın ilk 11'de oynamasını isteyenler bile olmuştu.

Onana, Fırtına'nın Gaziantep FK deplasmanına konuk olduğu Süper Lig 23. hafta mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarı oldu.

6 kurtarışla kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi olan Onana, Fenerbahçe maçındaki performansını da böylece unutturdu ve taraftara kendini affettirdi.

Karşılaşma sonrası bordo mavili oyuncular, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarının yanına giderken, galibiyet üçlüsünü Onana çektirdi.

SON DAKİKA
