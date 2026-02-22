CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda galip!

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda galip!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 17:05
Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda galip!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Gebze

Hakemler: Kadir Girente, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Alonso, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

Setler: 20-25, 23-25, 29-31

Süre: 109 dakika




