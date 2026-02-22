CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Muhammed Türkmen: Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Muhammed Türkmen: Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 16:52
Muhammed Türkmen: Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Muhammed Türkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, en son 2025 Kasım ayında Çaykur Rizespor karşısında aldıkları galibiyetin ardından aylar sonra iç saha ilk kez 3 puana bu maçta ulaştıklarını hatırlattı.

Zor bir maça çıktıklarını ve karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim olmak istediklerini anlatan Türkmen, "İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabii bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içerisinde bulunduğumuz durumun psikolojik yansımasını da sahada gördük." dedi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladık. Makarov'un bir sakatlığı vardı. sakatlıktan döndüğü için ikinci 45 dakikada rakibin yorulduğu anda onu oyuna almak istedik. Çok etkili oldu, iyi oynadı, penaltı aldı. Penaltı kaçtı maalesef. sonrasında oyuncular beklenen tepkiyi gösterdi. Biz de risk aldık. Genç Talha'yı oyuna aldık. Güzel bir galibiyet aldık buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmana konusunda bir ivmelenme yakaladık."

Gazetecilerin "Teknik direktör olarak devam edecek misiniz?" sorusuna da Türkmen, "Teknik direktörümüzün sözleşmesinin feshi ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Yönetimimizde bu sorumluluğu benim almamı istediler. Bende bundan kaçmadım. Çünkü benim antrenörlük lisansım da var. Göztepe maçından sonra teknik direktör arayışımız devam etti. Onla ilgili adımlar atıldı. Ancak olumlu sonuçlanmadı. Zannediyorum ki Kayserispor yeni bir hocayla yola devam edecek."

