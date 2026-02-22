Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin ilk 3 maçlık performansı beklentilerin altında kaldı. Kante'nin talebi ise dikkat çekti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:45
Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak rövanş maçında normal sürede yemeden 3 gol atarsa maç uzatmalara gidecek, yemeden 4 gol ve daha fazlasını attığı takdirde ise üst tur biletini almış olacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız isim N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Büyük uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan'dan transfer edilen N'Golo Kante, henüz 3 maçlık serüveninde istenen performansı gösteremedi.
Kalitesi ve tecrübesi ile takıma verecek çok şeyi olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, biraz süre istedi.
Fenerbahçe ve Türk futboluna alışmaya başlayan Kante en kısa sürede gerçek formunu göstermeye çalışacağını sözünü verdi.
N'Golo Kante'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
34 yaşındaki isim, şimdiye kadar sarı-lacivertli formayı giydiği 3 maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
