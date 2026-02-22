CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin ilk 3 maçlık performansı beklentilerin altında kaldı. Kante'nin talebi ise dikkat çekti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:45
Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Nottingham Forest'ta goller 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Sarı-lacivertliler bu mücadele ile birlikte Avrupa'da tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak rövanş maçında normal sürede yemeden 3 gol atarsa maç uzatmalara gidecek, yemeden 4 gol ve daha fazlasını attığı takdirde ise üst tur biletini almış olacak.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Öte yandan Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı yıldız isim N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Büyük uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan'dan transfer edilen N'Golo Kante, henüz 3 maçlık serüveninde istenen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Kalitesi ve tecrübesi ile takıma verecek çok şeyi olan 34 yaşındaki Fransız yıldız, biraz süre istedi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

Fenerbahçe ve Türk futboluna alışmaya başlayan Kante en kısa sürede gerçek formunu göstermeye çalışacağını sözünü verdi.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante'den dikkat çeken talep! İlk 3 maçlık performansı sonrası...

34 yaşındaki isim, şimdiye kadar sarı-lacivertli formayı giydiği 3 maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Spalletti'den G.Saray maçı için sürpriz tercih!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
PKK'nın çatısı KCK'dan "şerefsiz" provokasyon! Rapora "sakat" deyip süreci sakatlamaya niyetlendiler: Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı!
İspanyol devinden Osimhen'e kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:07
İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! İşte Beşiktaş maçının VAR hakemi! 12:05
Tottenham-Arsenal maçı detayları Tottenham-Arsenal maçı detayları 11:54
G.Saray'dan Goretzka planı! G.Saray'dan Goretzka planı! 11:45
Sunderland-Fulham maçı detayları Sunderland-Fulham maçı detayları 11:42
Bahattin Sofuoğlu Avustralya'da 15. Oldu Bahattin Sofuoğlu Avustralya'da 15. Oldu 09:51
Daha Eski
Bandırmaspor-Hatayspor maçı detayları Bandırmaspor-Hatayspor maçı detayları 10:04
Erzurumspor FK-Serik Spor maçı detayları Erzurumspor FK-Serik Spor maçı detayları 10:17
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 10:25
Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları 10:37
F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 10:47
Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları 10:49