Bandırmaspor-Hatayspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta heyecanı, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Bandırmaspor, sahasında Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. 36 puanla 13. basamakta bulunan ev sahibi ekip, hem düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmak hem de play-off yarışına tutunmak istiyor. Sezonu istediği gibi götüremeyen ve 7 puanla 19. sırada yer alan Hatayspor ise kötü tabloyu tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Peki, Bandırmaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Hatayspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Hatayspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.