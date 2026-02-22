CANLI SKOR ANA SAYFA
Bandırmaspor-Hatayspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-Hatayspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve play-off hattına yaklaşmayı hedefleyen ev sahibi ekip, 36 puanla 13. sırada yer alıyor. 7 puanla 19. sırada bulunan ve kötü gidişe son vermek isteyen deplasman ekibi ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bandırmaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 10:04
Bandırmaspor-Hatayspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta heyecanı, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Bandırmaspor, sahasında Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. 36 puanla 13. basamakta bulunan ev sahibi ekip, hem düşme hattıyla arasındaki mesafeyi açmak hem de play-off yarışına tutunmak istiyor. Sezonu istediği gibi götüremeyen ve 7 puanla 19. sırada yer alan Hatayspor ise kötü tabloyu tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Peki, Bandırmaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Hatayspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Hatayspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

