Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne oluyor. Kayserispor ile Antalyaspor, kritik 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen Kayserispor, 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Konuk ekipte ise geçen hafta Samsunspor karşısında alınan değerli 3 puanla moral bulan Sami Uğurlu ve öğrencileri, deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki, Kayserispor-Antalyaspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.