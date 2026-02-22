CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayserispor-Antalyaspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor-Antalyaspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Radomir Dalovic yönetiminde uzun süren galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Kayserispor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen hafta Samsunspor karşısında alınan kritik galibiyetle puanını 23'e yükselten Sami Uğurlu ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda da kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Kayserispor-Antalyaspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 09:25
Kayserispor-Antalyaspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne oluyor. Kayserispor ile Antalyaspor, kritik 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen Kayserispor, 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Konuk ekipte ise geçen hafta Samsunspor karşısında alınan değerli 3 puanla moral bulan Sami Uğurlu ve öğrencileri, deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki, Kayserispor-Antalyaspor maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Sörloth sesleri!
G.Saray'dan tepki paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Okyanusu geçtin derede boğuldun" "Okyanusu geçtin derede boğuldun" 09:04
Fenerbahçe-Beşiktaş final maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş final maçı detayları! 09:03
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 08:53
Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar! 08:23
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları 07:44
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
Daha Eski
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 01:08
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 01:08
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:08
G.Saray'dan VAR tepkisi G.Saray'dan VAR tepkisi 01:08
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:08