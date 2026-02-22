Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest'a Kadıköy'de 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Slovak futbolcunun o maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:21
Slovak futbolunun yokluğunda teknik direktör Tedesco da formül üretmeye çalışıyor.
7 MAÇ KAÇIRACAK
Sırasıyla Kasımpaşa, Nottingham Forest, Antalyaspor, Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası), Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyeceği tahmin edilen tecrübeli savunmacıda hedef Beşiktaş derbisi olarak belirlendi.
Skriniar'ın nisan ayının ilk haftasında kritik derbiyle birlikte formasını yeniden alması ve zorlu süreçte takımına dahil olması planlanıyor.
Sağlık heyeti yıldız oyuncunun tedavisi ile yakından ilgileniyor ve süreci doğru yönetmeye çalışıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.