Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest'a Kadıköy'de 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Slovak futbolcunun o maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:21
Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

Fenerbahçe'nin bu sezon sahadaki en istikrarlı ismi olan Milan Skriniar, yoğun tempoda birbirinden önemli maçlarda iyi performanslar gösterdi.

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest mücadelesi ise Fenerbahçe için pahalıya patladı.

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

Hem sakatlanan Milan Skriniar'ı 30 ile 45 gün arasında kaybeden sarı-lacivertliler hem de sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrılarak rövanş öncesinde işini zora soktu.

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

Slovak futbolunun yokluğunda teknik direktör Tedesco da formül üretmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

7 MAÇ KAÇIRACAK

Sırasıyla Kasımpaşa, Nottingham Forest, Antalyaspor, Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası), Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyeceği tahmin edilen tecrübeli savunmacıda hedef Beşiktaş derbisi olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

Skriniar'ın nisan ayının ilk haftasında kritik derbiyle birlikte formasını yeniden alması ve zorlu süreçte takımına dahil olması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı! Hedef o maça yetiştirmek

Sağlık heyeti yıldız oyuncunun tedavisi ile yakından ilgileniyor ve süreci doğru yönetmeye çalışıyor.

