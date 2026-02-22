CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham-Arsenal MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Arsenal MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Igor Tudor yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Wolverhampton karşısında alınan şok beraberliğin ardından Manchester City ile puan farkı 2'ye düşen Mikel Arteta ve öğrencileri ise mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlayan Arsenal, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Tottenham-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 11:54
Tottenham-Arsenal MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham, taraftarı önünde 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Wolverhampton deplasmanında alınan şok beraberliğin ardından Manchester City ile arasındaki puan farkının 2'ye düşmesinden sonra baskı altına giren Arsenal ise mutlak 3 puan peşinde. Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu Tottenham deplasmanında hata yapmadan zirvede kalmayı hedefliyor. Peki, Tottenham-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Tottenham-Arsenal maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Palhinha, Dragusin, Van de Ven; Gray, Sarr, Gallagher, Spence; Xavi; Kolo Muani, Solanke.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyökeres.

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
N'Golo Kante'den dikkat çeken talep!
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
PKK'nın çatısı KCK'dan "şerefsiz" provokasyon! Rapora "sakat" deyip süreci sakatlamaya niyetlendiler: Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz
G.Saray'dan Goretzka planı!
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı!
