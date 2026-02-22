CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a galibiyet için yetmedi

Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Houston Rockets'ı 108-106 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 10:52
Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a galibiyet için yetmedi

Madison Square Garden'da oynanan maçın son çeyreğinde 18 sayı geriden gelen Knicks'te, Karl-Anthony Towns 25 sayı, 7 ribaunt, OG Anunoby ve Jalen Brunson 20'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen Şengün'ün 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 3 blokla oynadığı Rockets'ta, Kevin Durant 30, Jabari Smith Jr. 21 sayı kaydetti.

SPURS'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Sacramento Kings'i 139-122 mağlup eden San Antonio Spurs, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Spurs'te Victor Wembanyama 28 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla takımını sırtlarken, De'Aaron Fox, Stephon Castle ve Keldon Johnson 18'er sayı kaydetti.

Keegan Murray ve DeMar DeRozan 20'şer sayıyla oynadığı Kings'te, çaylak Maxime Raynaud, 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Kings'te sakatlıkları nedeniyle pivot Domantas Sabonis ve gard Zach LaVine'in sezonu kapatırken üst üste 16. mağlubiyetle kulüp rekoru kırıldı

F.Bahçe'nin Skriniar planı ortaya çıktı!
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
PKK'nın çatısı KCK'dan "şerefsiz" provokasyon! Rapora "sakat" deyip süreci sakatlamaya niyetlendiler: Silah bırakıp dönmeyi düşünmüyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
İspanyol devinden Osimhen'e kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları Bodrum FK-Manisa FK maçı detayları 10:49
F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! F.Bahçe'nin konuğu Kasımpaşa! 10:47
Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları Çorum FK-Ümraniyespor maçı detayları 10:37
F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! F.Bahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! 10:25
Erzurumspor FK-Serik Spor maçı detayları Erzurumspor FK-Serik Spor maçı detayları 10:17
Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Golün iptali doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 08:53
Daha Eski
Fenerbahçe-Beşiktaş final maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş final maçı detayları! 09:03
"Okyanusu geçtin derede boğuldun" "Okyanusu geçtin derede boğuldun" 09:04
Kayserispor-Antalyaspor maçı detayları Kayserispor-Antalyaspor maçı detayları 09:25
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu... 09:37
Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı detayları Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı detayları 09:39
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! 09:45