Fenerbahçe'de o isme 2 talip birden çıktı! Yeni sezonda olmayacak
Bir yandan şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezonun planlaması oluşturuluyor. Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği tecrübeli stoperine iki talip çıktı. Yönetim bonservisli satış için gelecek teklifleri bekliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 10:26
Her iki kulübün de oyuncunun şartlarını sorduğu ve resmi temaslar için zemin yokladığı belirtiliyor.
Diego Carlos, geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Ancak sarı-lacivertli ekipte stoper rotasyonunda beklediği süreleri bulamayan deneyimli oyuncu, sezon başında Como'ya kiralanmıştı.
İtalyan ekibiyle bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı savunmacı, skor katkısı üretemedi.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'un, teknik heyetin yeni sezon yapılanmasında yer almadığı ifade edilirken, yönetimin oyuncuyu bonservisiyle elden çıkararak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de transfer için kaynak oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.
Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve resmi tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.