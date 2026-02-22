CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çorum FK-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Uğur Uçar yönetiminde çıkış arayan ev sahibi ekip, 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzaklaşmayı ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan İstanbul ekibi ise 32 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Çorum FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 10:37
Çorum FK-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan yarın devam ediyor. Ligin 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Play-off yarışında 44 puanla 6. sırada bulunan Uğur Uçar yönetimindeki ev sahibi ekip, üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Düşme hattıyla mücadele eden Ümraniyespor ise 32 puanla 15. sırada yer alıyor ve kritik 3 puan peşinde. Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadelenin maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Çorum FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇORUM FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Çorum FK-Ümraniyespor maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Çorum FK-Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

