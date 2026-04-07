Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Efsane futbolcu Osimhen'i İngiliz devine önerdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak şimdilerde teknik direktörlük yapan eski Alman o yıldızdan Osimhen için transferde flaş öneri geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 14:34
Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide deplasmanda Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar alınan bu mağlubiyetle şampiyonluk yolunda önemli puan kaybı yaşadı.

Mücadelede Cimbom'da Victor Osimhen'in eksikliği futbol camiasının bir hayli dikkatini çekti.

Galatasaray'da oyuncunun sahalara geri döneceği tarih büyük merak konusu haline gelirken yıldız isimle ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Osimhen, Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla pek çok önemli kulübün radarına girmeyi başardı.

Oyuncunun geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği gündemi meşgul ederken Alman futbol efsanesi Dietmar Hamann flaş açıklamalarda bulundu.

Yurt dışından Metro adlı sitede yer alan haberde; Dietmar Hamann, Nijeryalı golcü ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı ve Osimhen'i, Newcastle United'a önerdi.

"İNANAMAMIŞTIM"

"Osimhen, Avrupa'nın en iyi beş santrforundan biri." diyen Hamann, "Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı." sözlerine yer verdi.

Dietmar Hamann, "Osimhen olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray'ın ligde bu kadar iyi performans göstermesinin sebebi de muhtemelen Osimhen. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bence Premier Lig'de oynasa, oynadığı takımı önemli ölçüde güçlendirir." şeklinde açıklamalarına devam etti.

Alman efsane, ayrıca, "Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir." cümleleriyle açıklamalarını noktaladı.

