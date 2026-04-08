Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:04

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında, 35 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden Serikspor, sahasında 43 puanla 12. sırada bulunan İmaj Altyapı Vanspor FK’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekibin mücadelesinde, Serikspor evinde kazanarak düşme hattından uzaklaşmak; Vanspor ise deplasmanda galip gelerek orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 09:04
Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Ev sahibi Serikspor, geçtiğimiz hafta Sarıyer deplasmanından aldığı 3-0'lık mağlubiyetin izlerini taraftarı önünde silmek istiyor. 35 puanla tehlikeli bölgede yer alan Antalya temsilcisi için bu maç, ligde kalma yolunda hayati bir önem taşıyor. Sinan paşalı ve ekibinin mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandığı bu mücadelede, İsmail Oğan Stadyumu'nun atmosferi Serikspor'un en büyük gücü olacak. Konuk ekip İmaj Altyapı Vanspor FK ise geçtiğimiz hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanından puansız dönmüştü. 43 puanla 12. sırada yer alan Doğu ekibi, bu sezonki istikrarsız grafiğini bir galibiyetle bozarak ligin son haftalarına daha rahat girmek niyetinde. İşte Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçının yayın ve saat detayları!

SERİKSPOR-İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

SERİKSPOR-İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya'daki Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da, Davut Dakul Çelik'in düdüğüyle yapılacak.

SERİKSPOR-İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SERİKSPOR-VANSPOR FK MAÇI İZLE | TRT SPOR CANLI

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini!
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İran savaşında 40. günde ateşkes: Trump İran'ın 10 şartına karşılık tek şart sundu | Tahran zafer ilan etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe golcüde rotasını Almanya'ya çevirdi!
G.Saray'dan Bruno Fernandes hamlesi!
F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini! F.Bahçe'de o yıldızdan şampiyonluk yemini! 08:43
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:33
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro... 00:33
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu! 00:33
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı 00:33
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 00:33
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen... 00:33
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… Transferde flaş gelişme! F.Bahçe ve Bissouma… 00:33
G.Saray'da Singo'ya dev talip! G.Saray'da Singo'ya dev talip! 00:33
Frankfurt'ta Can Uzun krizi! Frankfurt'ta Can Uzun krizi! 00:33
Tedesco'dan soyunma odasında flaş sözler! Tedesco'dan soyunma odasında flaş sözler! 00:33
G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir! G.Saray'a 200 milyon Euro'luk gelir! 00:33