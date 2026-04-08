Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Ev sahibi Serikspor, geçtiğimiz hafta Sarıyer deplasmanından aldığı 3-0'lık mağlubiyetin izlerini taraftarı önünde silmek istiyor. 35 puanla tehlikeli bölgede yer alan Antalya temsilcisi için bu maç, ligde kalma yolunda hayati bir önem taşıyor. Sinan paşalı ve ekibinin mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandığı bu mücadelede, İsmail Oğan Stadyumu'nun atmosferi Serikspor'un en büyük gücü olacak. Konuk ekip İmaj Altyapı Vanspor FK ise geçtiğimiz hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanından puansız dönmüştü. 43 puanla 12. sırada yer alan Doğu ekibi, bu sezonki istikrarsız grafiğini bir galibiyetle bozarak ligin son haftalarına daha rahat girmek niyetinde. İşte Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçının yayın ve saat detayları!

SERİKSPOR-İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

SERİKSPOR-İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya'daki Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da, Davut Dakul Çelik'in düdüğüyle yapılacak.

SERİKSPOR-İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

