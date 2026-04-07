Galatasaray'da Wilfried Singo'yu transfer listesine ekleyen dev kulüp!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Wilfried Singo'yu transfer listesine ekleyen kulüp, İtalyan basını tarafından resmen duyuruldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 14:51 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 14:57
BİRÇOK KULÜP TAKİPTE
Fizik ve gücü ve atletizmiyle ön plana çıkan Singo'nun birçok kulübün radarında olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde adının sıkça gündeme gelmesi beklendiği haberde aktarıldı.
İTALYAN DEVİNDEN KANCA
Çizme basınından Il Mattino'da yer alan habere göre; İtalyan devi Napoli, gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor. Napoli'nin transfer listesinde Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun da yer aldığı belirtildi.
26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple bu sezon 23 resmi maça çıkıp 2 gol ve 3 asist kaydetti.
