Sporting CP-Arsenal maçı / CANLI İZLE / UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bodo/Glimt'e karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sporting CP, çeyrek final turunda İngiltere Premier Lig'de şampiyonlupa koşan ve UEFA Şampiyon Ligi kupasını da müzesine götürmeyi hedefleyen Arsenal'ı ağırladı.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI 11'LERİ

Sporting CP: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Matías Araújo, João Simões, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Luis Suárez

Arsenal: David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard, Martin Ødegaard, Noni Madueke, Viktor Gyökeres