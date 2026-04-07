Sporting CP-Arsenal maçı / CANLI İZLE / UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bodo/Glimt'e karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sporting CP, çeyrek final turunda İngiltere Premier Lig'de şampiyonlupa koşan ve UEFA Şampiyon Ligi kupasını da müzesine götürmeyi hedefleyen Arsenal'ı ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:32 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:53
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bodo/Glimt'e karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sporting CP, çeyrek final turunda İngiltere Premier Lig'de şampiyonlupa koşan ve UEFA Şampiyon Ligi kupasını da müzesine götürmeyi hedefleyen Arsenal'ı ağırladı.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-ARSENAL MAÇI 11'LERİ

Sporting CP: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Matías Araújo, João Simões, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Luis Suárez

Arsenal: David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard, Martin Ødegaard, Noni Madueke, Viktor Gyökeres

