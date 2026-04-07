Ziraat Türkiye Kupası
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ülkemizde bir dönem A Milli Futbol Takımımız, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:10 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:13


Ülkemizde bir dönem A Milli Futbol Takımımız, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti..

Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Lucescu'nun 7 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30 sularında vefat ettiği bildirildi.

Hastanenin (SUUB) yayımladığı basın bülteninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Rumen nesilleri onun imajını ulusal bir sembol olarak kalplerinde taşıyarak büyüdü. Allah rahmet eylesin!"

Mircea Lucescu'nun vefatı, Romanya başta olmak üzere dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı.

