Bir insanın DNA’sı diğer insanlarla yüzde kaç aynıdır?

Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla izleyiciyle buluşan Beyaz’la Joker, her hafta olduğu gibi bu hafta da hem yarışmacılara hem de ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Programın 100.000 TL değerindeki baraj sorusunda sorulan bilimsel bir gerçek, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte "Beyaz’la Joker"de sorulan o ilginç sorunun yanıtı ve insan genetiğine dair şaşırtıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 22:48
Beyazıt Öztürk'ün moderatörlüğünde devam eden sevilen yarışma Beyaz'la Joker'de bu hafta genetik bilimi rüzgarları esti. 100 bin TL'lik ödül seviyesinde yarışmacının karşısına çıkan "Bir insanın DNA'sının yaklaşık yüzde kaçı diğer insanlarla aynıdır?" sorusu, ekran başındaki milyonları arama motorlarına yönlendirdi. Peki, hepimizi birbirimize bu kadar benzer kılan o oran kaç? İşte sorunun doğru cevabı ve detaylar...

BEYAZ'LA JOKER'DEKİ BİLİMSEL SORU: %50 Mİ, %99 MU?

Yarışmada sorulan sorunun şıkları arasında %50, %75, %90 ve %99 seçenekleri yer aldı. Birçok kişi insanlar arasındaki fiziksel farkların çok daha büyük bir genetik farktan kaynaklandığını düşünse de, bilimsel gerçekler tam tersini söylüyor.

Doğru Cevap: %99 (Hatta daha hassas bir ifadeyle %99,9)

Bilimsel araştırmalara göre, dünyadaki tüm insanların genetik yapısı birbirine yüzde 99 oranında benzerlik göstermektedir. Geriye kalan yüzde 1'lik (veya binde 1'lik) fark; saç rengimizden göz yapımıza, boyumuzdan genetik yatkınlıklarımıza kadar bizi birbirimizden farklı kılan tüm fiziksel ve biyolojik özellikleri belirlemektedir.

YARIŞMACI ZORLANDI!

100.000 TL değerindeki bu kritik soruda yarışmacı, tahminleri arasında gidip gelerek doğru seçeneğe ulaşmak için ter döktü. Beyazıt Öztürk'ün esprili yaklaşımıyla atmosferi yumuşattığı anlarda, izleyiciler de insan doğasına dair bu çarpıcı bilgiyi öğrenmiş oldu.

