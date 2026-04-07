CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Bayern Münih maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Real Madrid-Bayern Münih maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

Şampiyonlar Ligi'nde erken final heyecanı başladı! Avrupa'nın iki devi Real Madrid ve Bayern Münih, yarı final yolunda ilk avantajı elde etmek için sahaya çıkıyor. Arda Güler’in de ilk 11'de başladığı bu dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:51 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:52
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı! Arda Güler'in de maça ilk 11'de başladığı Real Madrid, Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. İki takım arasındaki tarihi rekabette yeni bir sayfa açılıyor.

Real Madrid - Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda, Vinicius Jr. , Mbappe

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Diaz, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Kane

REAL MADRID - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşması olan Real Madrid - Bayern Münih maçı, 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) saat 22.00'de başladı. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

MAÇ HANGİ KANALDA? (TRT TABİİ SPOR İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu dev maçı dijital platformu üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Karşılaşmayı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Platforma web tarayıcıları, akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlamak mümkün.

TRT TABİİ CANLI NASIL İZLENİR?

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "Tabii" platformuna üye olmaları veya mevcut üyelikleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. Şampiyonlar Ligi maç yayınları için belirlenen paketler dahilinde canlı yayına kesintisiz ve HD kalitesinde ulaşabilirsiniz.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte G.Saray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu!
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
