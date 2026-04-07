Real Madrid-Bayern Münih maçı CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı! Arda Güler'in de maça ilk 11'de başladığı Real Madrid, Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. İki takım arasındaki tarihi rekabette yeni bir sayfa açılıyor.

Real Madrid - Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda, Vinicius Jr. , Mbappe

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Diaz, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Kane

REAL MADRID - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşması olan Real Madrid - Bayern Münih maçı, 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) saat 22.00'de başladı. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

MAÇ HANGİ KANALDA? (TRT TABİİ SPOR İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu dev maçı dijital platformu üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Karşılaşmayı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Platforma web tarayıcıları, akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlamak mümkün.

TRT TABİİ CANLI NASIL İZLENİR?

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "Tabii" platformuna üye olmaları veya mevcut üyelikleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. Şampiyonlar Ligi maç yayınları için belirlenen paketler dahilinde canlı yayına kesintisiz ve HD kalitesinde ulaşabilirsiniz.