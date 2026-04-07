Göztepe Voleybol’da Melis Erdoğan ile yola devam!

Göztepe Voleybol, pasör oyuncu Melis Erdoğan ile sözleşme yenileyerek yeni sezonda da birlikte yola devam etme kararı aldı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, transfer çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak 11 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, daha sonra smaçör Ezgi Bektaş, pasör Nursevil Gökbudak ve orta oyuncu Hande Naz Sunar ile sözleşme uzattı.

İzmir ekibi, yine iç transferde bir hamle yaparak pasör oyuncu Melis Erdoğan ile yola devam kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör pozisyonunda oynayan 2010 doğumlu oyuncumuz Melis Erdoğan ile 2026/2027 sezonunda yola devam ediyoruz. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Melis" ifadelerine yer verildi.