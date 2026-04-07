Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz'la Joker" yarışması, sadece eğlendirmekle kalmıyor, sorduğu genel kültür sorularıyla izleyiciyi araştırmaya teşvik ediyor. Programın son bölümünde sorulan "Güncel verilere göre Instagram'da dünya genelinde en fazla takipçiye sahip kişi kimdir?" sorusu, arama motorlarında bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki, sosyal medyanın kralı kim? İşte milyonların merak ettiği o sorunun cevabı ve güncel takipçi sayıları...

Lionel Messi

Selena Gomez

Cristiano Ronaldo

Kylie Jenner

Cevap: Cristiano Ronaldo

INSTAGRAM'IN ZİRVESİNDEKİ İSİM: CRISTIANO RONALDO

7 Nisan 2026 itibarıyla güncel verilere göre, Instagram platformunda dünya genelinde en fazla takipçiye sahip kişi, Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'dur.

Ronaldo, sadece futbol sahalarında değil, dijital dünyada da kırılması güç rekorlara imza atmaya devam ediyor. Yıldız ismin takipçi sayısı 630 milyonun üzerine çıkarak, kendisini takip eden rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün açıyor.