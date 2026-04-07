Beşiktaş ve Trabzonspor Andre Onana için karşı karşıya!

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve formda bir sezon geçiren Andre Onana'nın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, André Onana'nın geleceği şekillenirken Süper Lig'den Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıkan iki kulüp konumunda.

Sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Onana'nın, Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha bulunuyor. 30 yaşındaki kaleci, haziran ayında İngiliz ekibine dönerek kaleyi devralan Senne Lammens ile rekabet etmek istese de kulüp yönetiminin farklı planları olduğu belirtiliyor.

Haberde, United'ın maaş bütçesini düşürmek istediği ve Lammens'i 1 numaralı kaleci olarak destekleme kararı aldığı vurgulanırken, yüksek maaşlı bir yedek kalecinin kadroda tutulmasının düşünülmediği ifade edildi. Bu nedenle Onana'nın yaz transfer döneminde kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının en güçlü ihtimal olduğu aktarılıyor.

Bu noktada en ciddi adaylardan biri Trabzonspor. Bordo-mavililerin, sezon boyunca performansından memnun kaldığı tecrübeli kaleciyi kadroda tutmak istediği belirtiliyor. Öte yandan Beşiktaş'ın da Onana ile yakından ilgilendiği ve transfer için devrede olduğu kaydedildi.

