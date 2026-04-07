AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley şampiyonu Ziraat Bankkart!

AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak şampiyon oldu. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:06
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 81 dakika

Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
G.Saray'dan flaş karar! Transfer ve 20 milyon Euro...
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Başkan Erdoğan ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı'nda konuştu: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyorum
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı
İngiliz devine transfer önerisi! Osimhen...
Cansu Özbay: İkinci set kırılma anıydı Cansu Özbay: İkinci set kırılma anıydı 20:27
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Onana yarışı 20:17
Manisa FK, sahasında Pendikspor'u mağlup etti. Manisa FK, sahasında Pendikspor'u mağlup etti. 19:05
Şampiyonluk serisinde ilk maç VakıfBank'ın Şampiyonluk serisinde ilk maç VakıfBank'ın 18:49
Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 18:41
Hapoel Tel Aviv - F.Bahçe Beko | CANLI Hapoel Tel Aviv - F.Bahçe Beko | CANLI 18:24
Daha Eski
L'Étape Türkiye 2026 basın lansmanı yapıldı L'Étape Türkiye 2026 basın lansmanı yapıldı 18:17
Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı bilgileri Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı bilgileri 17:53
Frankfurt'ta Can Uzun krizi! Frankfurt'ta Can Uzun krizi! 17:52
Arda Güler ilk 11'de mi? İşte cevabı! Arda Güler ilk 11'de mi? İşte cevabı! 17:22
Bandırma ile Sarıyer yenişemedi! Bandırma ile Sarıyer yenişemedi! 17:10
Hatayspor evinde A. Demir'i faklı yendi! Hatayspor evinde A. Demir'i faklı yendi! 17:02