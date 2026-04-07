Ziraat Türkiye Kupası
Karşıyaka Basketbol küme düşme yarışında fırsat tepti!

Karşıyaka Basketbol küme düşme yarışında fırsat tepti!

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattındaki Karşıyaka, Beşiktaş deplasmanında 92-86 yenilerek kritik bir fırsatı kaçırdı. Rakipleri Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un mağlup olduğu haftada alınan bu yenilgi, yeşil-kırmızılıların ligde kalma umutlarını zayıflattı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 13:51
Karşıyaka Basketbol küme düşme yarışında fırsat tepti!

Karşıyaka Basketbol, ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un puan kaybettiği haftada, deplasmanda Beşiktaş'a yenilerek önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekip sahadan 92-86 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla haftayı 5 galibiyetle tamamlayan Kaf-Kaf, 7 galibiyeti bulunan ve puan tablosunda hemen üzerinde yer alan Bursaspor ile Aliağa Petkimspor'un mağlup olduğu haftayı değerlendiremeyerek büyük bir avantajı kaçırdı.

Zorlu mücadeleye dair Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir açıklamalarda bulundu. Rakibini tebrik ederek sözlerine başlayan Kandemir, "Biz de maç boyunca kazanmak için mücadele ettik ancak dönem dönem yaşadığımız yorgunluk ve konsantrasyon kayıpları nedeniyle hücumda yanlış tercihler yaptık. Özellikle teknik faul sonrası hakemlerin oyuna yaklaşımının değişmesi, zaten güçlü bir rakibe karşı oynadığımız bu karşılaşmada bizi daha da zorladı.

Öte yandan, buradaki maçları çalışmadığım dönemde de yakından takip ediyorum. Meslektaşımız Duan Alimpijevi'e şunu ifade etmek isterim: Beşiktaş; Hakkı Yeten'lerin, Süleyman Seba'ların ve Beşiktaş formasıyla 'hakeme yalan söyleyemem' diyen Vedat Okyar'ların kulübüdür. Bu nedenle, hakemler üzerinde baskı kurarak ve seyirciyi tahrik ederek oyuna etki etmeye çalışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bence şu anda Beşiktaş kulübünü yönetenlerin Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Vedat Okyar'ın hatrına dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

