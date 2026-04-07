Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 36. haftasında play-off yolundaki en önemli virajlardan birine çıkıyor. Güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, eski koçu Dimitris Itoudis'in çalıştırdığı Hapoel Tel Aviv'i devirerek avantajını korumak istiyor. Peki, "Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?" ve "EuroLeague maçı şifresiz mi?" İşte 7 Nisan Salı maçın yayın saati, kanalı ve takımlardaki son durum...

HAPOEL TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi (EuroLeague) 36. hafta mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Güvenlik gerekçesiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

HAPOEL TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Emilio Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

EUROLEAGUE PERFORMANSI VE SON MAÇ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, bu sezon EuroLeague sahnesinde çıktığı 35 maçta 23 galibiyet elde ederek üst sıralardaki yerini korudu. Sarı-lacivertliler, son Avrupa mesaisinde konuk olduğu FC Bayern Münih'e 85-76'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadelede Tarık Biberovic 21 sayı, Talen Horton-Tucker ise 13 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

YEREL LİGDE LİDERLİK SÜRÜYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise fırtına gibi esen ekibimiz, 25 maçta aldığı 21 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i sahasında ağırlayan takımımız, rakibini 82-69 yenerek moral depoladı. Bu maçta Talen Horton-Tucker (17), Arturs Zagars (14), Devon Hall (14) ve Onuralp Bitim (11) skora en çok katkı veren isimler oldu.

RAKİP HAPOEL IBI TEL AVİV: FORMDA BİR DÖNÜŞ

EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 21 galibiyet alan rakibimiz Hapoel IBI Tel Aviv, puan cetvelinin 5. sırasında yer alıyor. Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen İsrail ekibi, son maçında güçlü rakibi Panathinaikos Aktor'u 92-88 yenerek dikkatleri üzerine çekti.