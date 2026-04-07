Real Madrid-Bayern Münih maçında Arda Güler 11'de mi?

Devler Ligi'nde erken final! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Santiago Bernabéu'da Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in kadroda yer aldığı bu dev randevu öncesinde nefesler tutuldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı ve maçın yayın saati en çok araştırılan konular arasında. Peki, "Real Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda?" ve "Arda Güler maça başlayacak mı?" İşte 7 Nisan Salı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

REAL MADRID - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Dev mücadele 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu olan Tabii Spor (tabii.com / Tabii uygulaması) üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

ARDA GÜLER 11'DE Mİ?

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid kadrosunda yer alıyor. Bazı muhtemel 11 kurgularında Arda'nın maça ilk 11'de başlayabileceği belirtilirken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç yeteneğe maçın gidişatına göre görev vermesi bekleniyor.

İŞTE 11'LER:

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.