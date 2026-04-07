CANLI | Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde erken final heyecanı başlıyor! Avrupa'nın iki devi Real Madrid ve Bayern Münih, yarı final yolunda ilk avantajı elde etmek için sahaya çıkıyor. Arda Güler’in de kadrosunda yer aldığı bu dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen milyonlarca taraftar "TRT Tabii nasıl izlenir?" ve "Bayern Münih maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak maçın yayın saati, kanal bilgisi ve Tabii Spor canlı izleme detayları...

Real Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte TRT Tabii canlı yayın izleme linki! Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor! Arda Güler'in de kadrosunda bulunduğu Real Madrid, Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. İki takım arasındaki tarihi rekabette yeni bir sayfa açılırken, futbolseverler "Real Madrid maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak kritik mücadelenin tüm detayları ve muhtemel 11'ler...

REAL MADRID - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşması olan Real Madrid - Bayern Münih maçı, 7 Nisan 2026 Salı (Bugün) saat 22.00'de başlayacak. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

MAÇ HANGİ KANALDA? (TRT TABİİ SPOR İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu dev maçı dijital platformu üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Karşılaşmayı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Platforma web tarayıcıları, akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlamak mümkün.

Real Madrid - Bayern Münih maçı canlı anlatım için tıklayın

TRT TABİİ CANLI NASIL İZLENİR?

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "Tabii" platformuna üye olmaları veya mevcut üyelikleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. Şampiyonlar Ligi maç yayınları için belirlenen paketler dahilinde canlı yayına kesintisiz ve HD kalitesinde ulaşabilirsiniz.

